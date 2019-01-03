Beyşehir'de Karla Mücadele

Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde, traktörlere takılarak kullanılan kar küreme ataşmanlarının, kış döneminde karla mücadele çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırdığı bildirildi.

Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde, traktörlere takılarak kullanılan kar küreme ataşmanlarının, kış döneminde karla mücadele çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırdığı bildirildi.



Beyşehir Belediyesi tarafından köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde mahalle muhtarlıklarına tahsis edilen traktörlerin arka bölümüne takılarak kullanılan kar küreme ataşmanları kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.





Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerindeki mahalle muhtarlıklarına geçtiğimiz yıllarda teslim edilen kar küreme ataşmanlarının karla mücadele çalışmalarında büyük kolaylık sağladığını belirtti.



Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerindeki mahalle muhtarlıklarına kış döneminde karla ilk mücadelede kullanılması için dağıtılan kar küreme ataşmanlarının 3 yıl önce sahada görev yapmaya başladığını vurgulayan Özaltun, şöyle konuştu:



"Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile birlikte 12'den 67'ye yükselen mahalle sayımızla beraber Beyşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız da büyüdü. Şehir merkezimize 50-60 kilometre mesafede değişik noktalarda birçok köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimimiz bulunuyor. En ücra köşedeki bu dış mahallelerimize de üç yıl önce karla mücadelede kullanılmak üzere traktörle kullanılabilen kar küreme ataşmanları göndermiştik. Traktörün arkasına basitçe takılmak suretiyle tıpkı bir kürek gibi karla mücadelede kullanılan bu ataşmanlar, karla mücadele kapsamındaki çalışmalarda ilk müdahale bakımından işimizi özellikle çok kolaylaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerimiz uzak mesafedeki bu dış mahallelerimize ulaşmadan önce muhtarlıklarımız traktörlere taktığı bu ataşmanlarla ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, sahada kullanımlarına başladı."



Akçabelen Mahallesi Muhtarı Selman Şanal da Beyşehir Belediyesi tarafından dağıtılan ekipmanların karla mücadelede işlerini oldukça kolaylaştırdığını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu

Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi

Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek