Beyşehir'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Beyşehir'de karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Beyşehir Belediyesi gerek kent merkezinde, gerekse ilçeye bağlı dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan tüm ekipleriyle birlikte yoğun bir mesai harcıyor.


Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Beyşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında özel sektörden de istifade ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yağışın olduğu tüm yerleşim merkezlerinde Belediye ekiplerinin sahada karla mücadele çalışmasını kesintisiz yürüttüğünü belirtti.


Bayındır, şunları kaydetti:

"Bölgemizde geceden buyana ulaşamadığımız bir yer kalmadı. Halen de bütün personelimiz ayakta, biraz önce vardiya değişikliği yapıldı. Ama biz vardiya değiştirmiyoruz, kendimiz vardiyaya devam ediyoruz. Beyşehir çarşısında ve önemli mahallelerimizde kaldırımlara kadar temizliği yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Çünkü kar devam ediyor. Bir yandan yağıyor, bir yandan biz giderek gelerek ring düzeni içinde kar mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşımızın rahatından öte düşüncemiz yok. Biz uyumayacağız onlar uyuyacak. Sabah kalktığı zaman işine giden adam mağdur olmamalı, anlayışımız bu."

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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