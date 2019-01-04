Beyşehir'de Kayabaşı'nda Yarım Kalan Yatırım Tamamlandı

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde uzun süredir yapımına ara verilen çok amaçlı kapalı spor salonu inşaatını tamamlayarak hizmete soktu.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde uzun süredir yapımına ara verilen çok amaçlı kapalı spor salonu inşaatını tamamlayarak hizmete soktu.



Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası kabası bile tam olarak bitirilemeyen uzun yıllardır atıl vaziyette çürümeye terk edilen bir alan olarak duruyor ve mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyordu.



Mahalle sakinlerimizden de gelen talep üzerine burasını çok amaçlı bir kapalı spor ve toplantı salonu haline dönüştürebilmek için ilgili birimlerimiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alan olması dolayısıyla burayı sadece sportif faaliyetlerin olduğu bir alan olarak değil, toplantı, düğün, nişan merasimi, çeşitli aktivite ve etkinliklerin de düzenlenebileceği bir kapalı salon haline dönüştürdük.



EPDM zemin kaplanan salonda basketbol, voleybol branşlarında sportif faaliyetler yapılabilecek. Yapımı tamamlanarak hizmet verir noktaya getirdiğimiz kapalı salonumuzun dış çevresinde ise yaz döneminde çevre düzenlemesi yapmayı planlıyoruz." dedi.



Özaltun ayrıca, tesisin çevre düzenlemesinin belediye tarafından yapılacağını da sözlerine ekledi.

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