Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Beyşehir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beyşehir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 10.00 sıralarında Beyşehir- Isparta karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Dursun Güler (42) yönetimindeki 34 UN 3683 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Erdem'in (49) kullandığı 07 MLH 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Güler ve yanında bulunan Nazım Güler (18) yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Mustafa Erdem, eşi Raziye Erdem (48) ve kızı Tuğçe Erdem (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
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