Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Beyşehir'de Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

41 dakika önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Kent konseyi dönemimizde hep devam edecek, biz sizinle danışma meclisi gibi çalışacağız." dedi.

Beyşehir'de Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Kent konseyi dönemimizde hep devam edecek, biz sizinle danışma meclisi gibi çalışacağız." dedi.


Beyşehir Kent Konseyi Başkanlığı'nda düzenlenen yürütme kurulu toplantısında konuşan Başkan Bayındır, şehir merkezinde Dalyan ve Hacıarmağan mahallelerinde hayata geçirmeyi düşündüğü kentsel dönüşüm projesini anlattı.

Bayındır şunları söyledi:

"Hacıarmağan ve Dalyan'ı hiç yokmuş farz edeceğim. Kimin evi neredeyse, öyle bir sorun düşünmeden, bir bütün. Sayıyorum 200, 300, 400 hane var, dikey mimari. Ama yeşil alanın çok olduğu yüzde 40-50-60, yeşil alanların ve meydanların olduğu bir proje. Ben bu projeyi Beyşehir'e sunacağım. Mülk sahiplerine de diyeceğim ki, değer kaybetmiyorsunuz, yatay alandan dikey alana doğru gidiyorsunuz."

Toplantıda, gündemdeki diğer konular da görüşülüp istişare edilirken, yürütme kurulu üyelerine Beyşehir Kültür Sanatevi ve Kent Konseyi Merkezi hakkında da bilgi verildi.

Adil Bayındır, Kent Konseyi, Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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