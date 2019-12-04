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Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyaları verildi

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyaları verildi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları düzenlenen törenle verildi.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Beyşehirli gazilere milli mücadele madalyaları ve beratları programa katılan protokol tarafından takdim edildi.

Törende ilçede ikamet eden Ahmet Tabur, Hasan Bursa, Recep Paşa Yağan, Hüseyin Hüner, Durmuş Ali Göktürk, Ahmet Çağlak, Hasan Saylı, Ahmet Paydaş ve Bilal Kayacı olmak üzere toplam 9 Kıbrıs gazisine madalyası verildi.


Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, vatandaşlar katıldı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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