Beyşehir'de kitap festivali açılışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de kitap festivali açılışı - Son Dakika

Beyşehir'de kitap festivali açılışı

6 saat önce

Beyşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kitap festivali başladı.

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Beyşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kitap festivali başladı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, amaçlarının okumanın Beyşehir'de alışkanlık haline gelmesi olduğunu söyledi.

Bayındır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dileğim bu. Kitap okumalıyız. Değerli hocam hep öğrencilerine onu anlatıyor zaten. İnşallah Beyşehir'in insanı okusun. Dünyadan haberi olsun, yaşamdan haberi olsun, birlikte iyi şeyler yapalım. Bu alışkanlık haline gelsin Beyşehir'de dileğim o. Ressamları, şairleri, heykeltıraşları bu doğa cenneti Beyşehir'e her zaman davet ettik, davet etmeye devam edeceğiz. Bu konuda destek veren, yardımlarını esirgemeyen Milli Eğitim Müdürüme ve bütün eğitim camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardından kurdela kesilerek kitap festivalinin açılışı gerçekleştirildi.

18 Şubat tarihine kadar sürecek festivalde 20 konuk yazar festivale katılarak, okuyucuları için kitaplarını imzalayıp, söyleşiler yapacak.

Açılışa Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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