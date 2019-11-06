Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi
Son Dakika Güncel Beyşehir'de 'KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim' projesi

Beyşehir'de "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, hazırlanan "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" isimli projenin kabul edildiği bildirildi.

Beyşehir'de

Beyşehir ilçesinde, hazırlanan "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" isimli projenin kabul edildiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından hazırlanarak, "KOP kırsal kalkınma 2019 yılı mali destek programı" kapsamında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" adlı projenin kabul gördüğü belirtildi.

Kabulün ardından projenin Beyşehir'de hayata geçirilebilmesi amacıyla KOP Bölge İdaresi Başkanlığı'nda her iki kurum arasında proje protokolü imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Kaya ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Koordinatörü Mustafa Ümit Yorgancılar arasında kurumlar adına protokol imzalanırken, projenin uygulaması konusunda gerekli şartlar önümüzdeki günlerde kurumumuz tarafından kamuoyuna ilan edilerek çiftçi müracaatları alınmaya başlanacaktır. Yöremize hayırlı olsun." denildi.

Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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