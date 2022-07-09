Beyşehir'de köy odası geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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Beyşehir'de köy odası geleneği yaşatılıyor

09.07.2022 15:06
Beyşehir'de köy odası geleneği yaşatılıyor

Beyşehir ilçesinin kırsal mahallelerindeki köy odası geleneği günümüzde de yaşatılıyor.

Beyşehir ilçesinin kırsal mahallelerindeki köy odası geleneği günümüzde de yaşatılıyor.

Akçabelen Mahallesi'ndeki köy odasında yıllardır süregelen örf ve adetler devam ettiriliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla köy odasında bir araya gelen mahalle sakinleri, kurulan sofralara yemek yedikten sonra bayramlaştı.

Mahalle sakinlerinden Selman Sayın, köy odasının, bu yıl da Kurban Bayramı birlikteliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Vatandaşlar, köy odasında birlikte kahvaltı yaptıktan sonra vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar ediliyor. Gurbette yaşayan ve Kurban Bayramı dolayısıyla ata topraklarına gelen hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz."diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Akçabelen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de köy odası geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

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