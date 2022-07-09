Mahalle sakinlerinden Selman Sayın, köy odasının, bu yıl da Kurban Bayramı birlikteliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Vatandaşlar, köy odasında birlikte kahvaltı yaptıktan sonra vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar ediliyor. Gurbette yaşayan ve Kurban Bayramı dolayısıyla ata topraklarına gelen hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz."diye konuştu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Akçabelen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de köy odası geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

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