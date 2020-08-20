Beyşehir'de kuaförlerde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, kuaför salonlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çevre sağlığı birimleri tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren bay ve bayan kuaför salonlarında geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, benzer çalışmaların farklı iş kollarındaki işyerlerine yönelik olarak da yürütüleceği belirtildi.

Bayan kuaförü Tuğba Kavaklı, Beyşehir Belediyesi'nin salgın döneminde gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, "Belediyemiz hem denetim noktasında, hem de temizlik ve hijyen noktasında biz kuaför salonlarına her türlü destek ve katkıyı sağlıyor. İnşallah, bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtulmayı diliyoruz."dedi.