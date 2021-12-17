Beyşehir'de kültür mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kültür mantarı yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığı bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ilçede verilen devlet destekleri sayesinde kültür mantarı yetiştiriciliğinin giderek arttığını, bu işin üreticisine de son dönemde iyi gelir kapısı olmaya başladığını söyledi.

Beyşehir'de de üretimin yaygınlaşması için kurum olarak çiftçilere her türlü maddi ve teknik desteği vermenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Beyşehir'imizin bazı mahallelerinde bu kapsamda kültür ve istiridye mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bazı vatandaşlarımız bu desteklerden yararlanırken, bazıları da kendi imkanlarıyla iyi gelir getirmesi nedeniyle bu işe yönlenmektedir. Bu arada, yüzde 50 hibeli olarak kırsal kalkınma desteklerimiz devam ediyor. İstifade etmek isteyen vatandaşlarımız internet üzerinden de başvurularını yapabilir. Üreticimiz kültür mantarında kilosu 10, istiridyede ise 13 liradan satışlar yaparak kazanç elde ettiklerini ve işlerinden memnun olduklarını belirtiyorlar."