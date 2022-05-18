Beyşehir'de kutsal topraklar yolcuları için aşıya başlandı - Son Dakika
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Beyşehir'de kutsal topraklar yolcuları için aşıya başlandı

18.05.2022 13:47
Beyşehir'de kutsal topraklar yolcuları için aşıya başlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl umre ve hacca gidecek vatandaşlar için aşılama çalışmalarına başlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl umre ve hacca gidecek vatandaşlar için aşılama çalışmalarına başlandı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, umre ziyareti ve hac farizasını yerine getirmek üzere mukaddes topraklara gidecek vatandaşlara menenjit ve OPA aşılarının yapıldığını belirtti.

Vatandaşların aşılarını mesai saatleri içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında yaptırabileceğini vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Kutsal topraklara gidecek vatandaşlarımız en az 10 gün önce menenjit aşısını yaptırmalıdır. Toplumun sağlığını korumanın en önemli yolu riskli gruplara temel sağlık hizmetlerini öncelikli olarak sunmak. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de kutsal topraklar yolcuları için aşıya başlandı - Son Dakika


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