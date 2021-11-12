Beyşehir'de KYK öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Beyşehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Eşrefoğlu Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, yurt personeli ve yurtta kalan yükseköğrenim gören gençlerin kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Kan bağış kampanyasının geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aktaran Songül, etkinlikle toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığın oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının artırılması amacını taşıdıklarını belirterek, herkesi Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaya davet etti.

Songül ayrıca, bağışta bulunan öğrencilere ve personellere hassasiyetleri için teşekkür etti