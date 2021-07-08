Beyşehir'de KYK personeline süs bitkileri yetiştiriciliği kursu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Yurtlarında görev yapan personele yönelik olarak açılan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Geliştirme Kursu'nda eğitim sürüyor.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve KYK Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtları iş birliğinde açılan kursta, kursiyerlere sera alanında bitki budama ve bitkiden çelik alma konularının da aralarında olduğu farklı bilgiler uygulamalı olarak gösteriliyor.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül yaptığı açıklamada,"Yaz dönemi boyunca bu tür kurslarla personelimizin verimliliğinin de artırılması hedefleniyor. Personelimize önümüzdeki haftalarda açılacak kurslarla doğalgaz, kaynak, metal, mekanik ve makine bölümü eğitimleri de verilecek." dedi.