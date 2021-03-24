Beyşehir'de leyleklerin yuvaları kar örtüsü altında kaldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından leyleklerin yuvaları da beyaz örtüye büründü.

İlçedeki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi, yağan karın ardından bembeyaz oldu.

Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki leyleklerin ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvaları kar örtüsü altında kaldı.

Kar yağışının durmasının ardından fotoğraf tutkunları da leylekleri yuvalarındaki kar örtüsüyle çekebilmek için alana gitti.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, mart ayının sonu yaklaşırken kar sürprizi ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bugün gece yağan karla, Leylekler Vadisi'nin yolunu tuttuk. Leyleklerin bazılarının yuvalarında olmadığını gördük, onların da göl kenarına beslenmek için gittiklerini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Fotoğrafçı Aslı Konyalı da, leylekler vadisinin yağan karla birlikte çok güzel bir manzara oluşturduğunu vurgulayarak, fotoğraf mesaisiyle bunun da keyfini yaşamaya çalıştıklarını söyledi..