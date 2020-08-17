Beyşehir'de LGS'de başarı gösteren öğrenciler altınla ödüllendirildi - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarı göstererek Fen Liselerini kazanan ortaokul öğrencileri altınla, sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler ise para ödülü ile ödüllendirildi.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Hakan Taner Duymuş, okul aile birliği olarak başarıyı öğrencileri ödüllendirerek desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuz LGS başarısını artırarak yoluna devam ediyor. Allah'a şükürler olsun bu yıl da öğrencilerimizin başarısı bizleri memnun etmiştir. Amacımız, iyide, güzelde, hayırda, başarıda ilçe, il, ülke olarak hep beraber daha da ileriye gitmek. Mezun ettiğimiz öğrenci sayısına oranla sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmede bu seneki başarımız bizleri çok mutlu etti. Mezun olan 50 öğrencimizin 50'si fen liselerine, 5'i ise sınavla öğrenci alan okullara yerleşmiş bulunmaktadır. Okulumuzun LGS puan ortalamasının 329,80 olarak gerçekleşmiş olması da ayrıca önemlidir. Bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi, ailelerini, okul idarecilerimizi, öğretmenlerini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü kutlayarak, katkı ve desteklerinden dolayı okul aile birliği olarak kendilerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."