Beyşehir'de Lise Öğrencilerine Sağlık Semineri Verildi

Beyşehir
ilçesinde, lise öğrencilerine sağlık görevlileri eğitim semineri verdi.
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, veremle savaş eğitimi haftası kapsamında, Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi
'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak eğitim semineri düzenlendi.
Semineri veren sağlık görevlileri, lise öğrencilerini tüberküloz hastalığı konusunda bilgilendirdi, kişisel hijyen, kuduz hastalığı ve Kırım Kongo
Kanamalı Ateş Hastalığı konularında eğitim verdi.
Sağlık görevlileri, seminerin sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.