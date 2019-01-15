Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Lise Öğrencilerine Sağlık Semineri Verildi

Beyşehir'de Lise Öğrencilerine Sağlık Semineri Verildi

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, lise öğrencilerine sağlık görevlileri eğitim semineri verdi.

Beyşehir'de Lise Öğrencilerine Sağlık Semineri Verildi, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, lise öğrencilerine sağlık görevlileri eğitim semineri verdi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, veremle savaş eğitimi haftası kapsamında, Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak eğitim semineri düzenlendi.

Semineri veren sağlık görevlileri, lise öğrencilerini tüberküloz hastalığı konusunda bilgilendirdi, kişisel hijyen, kuduz hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konularında eğitim verdi.

Sağlık görevlileri, seminerin sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Beyşehir, Güncel
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