Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Mahalle Pazarı Yeniden Düzenlendi

Beyşehir'de Mahalle Pazarı Yeniden Düzenlendi

2 saat önce

Beyşehir ilçesinde açık pazar yeri olarak hizmet veren Kurucuova Mahallesi'ndeki alan, belediye tarafından yeniden düzenlendi.

Beyşehir'de Mahalle Pazarı Yeniden Düzenlendi, System.String[]
Beyşehir ilçesinde açık pazar yeri olarak hizmet veren Kurucuova Mahallesi'ndeki alan, belediye tarafından yeniden düzenlendi.


İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde pazar yeri olarak kullanılan alan belediye ekiplerince yürütülen betonarme çalışmaların ardından kışın çamurdan, yazın tozdan kurtarıldı.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Kurucuova Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talep üzerine başlattıkları çalışmalarla haftada bir gün pazar kurulan alanı kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtararak daha sağlıklı bir semt pazarı haline dönüştürdüklerini belirtti.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla zeminin betonla kaplandığını vurgulayan Özaltun, şunları aktardı:

"Beyşehir Belediyesi olarak daha önce de bazı dış mahallelerimizde yaptığımız çalışmaların bir benzerini Kurucuova Mahallemizde gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanı betonarme zeminle kapladık. Bir hafta devam eden çalışmalar sona erdi. Alanı alışverişinin daha kolay ve sağlıklı şekilde yapılacağı bir hale dönüştürerek mahalle sakinlerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kurucuova Mahallemize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:11 Kaynak: AA

Murat Özaltun, Kurucuova, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: İstanbul'un Mutluluğu İçin Yola Çıkıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:17:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Mahalle Pazarı Yeniden Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]