Beyşehir'de market denetimleri - Son Dakika
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Beyşehir'de market denetimleri

11.03.2022 17:03
Beyşehir'de market denetimleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde zincir ve yerel marketlere yönelik denetim yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde zincir ve yerel marketlere yönelik denetim yapıldı.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyata yönelik kontroller gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekipleri tarafından ilçemizde yağ ve gıda üzerine stokçuluğun önüne geçmek amacıyla, merkezde bulunan market ve depolarda denetim gerçekleştirmeye devam etmektedir. Denetimlerde son günlerde gündem olan fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda usulsüzlük yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekiplerimiz, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında cezai işlem uygulamıştır."

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Kaynak: AA

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