Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Martıların Ekmek Kapma Mücadelesi

Beyşehir'de Martıların Ekmek Kapma Mücadelesi

42 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarına akın eden martıların ekmek kapma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir'de Martıların Ekmek Kapma Mücadelesi, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarına akın eden martıların ekmek kapma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir Gölü kıyılarında kış mevsiminin gelmesiyle gözle görülür şekilde artan martılar, sürüler halinde beslenme mücadelesi veriyor.

Kıyılara gelen martılar sığ sulara dalarak küçük balıkları avlamaya çalışırken, vatandaşlar ise açlık çeken sürüleri ekmek parçalarıyla besliyor.

Kıyı kesimde havaya atılan ekmek parçalarını kapabilmek için kanat çırpan martıların, birbirleriyle adeta yarışması renkli görüntüler sergiliyor. Bu yoğun rekabet içerisinde bazı martıların ekmek parçalarını daha atılmadan elden kapmak için yaptığı manevralar dikkat çekiyor.

Göl kıyılarında sürüler halinde kanat çırpan martılar, göl sularına yansıyan bulutlarla da ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor. Fotoğrafçılar ise bu anları ölümsüzleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:14 Kaynak: AA

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