Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği
Son Dakika Güncel Beyşehir'de 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği

Beyşehir'de 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lösemi haftası dolayısıyla 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği düzenlendi.

Beyşehir'de 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lösemi haftası dolayısıyla 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği düzenlendi.


Lösemili hastalara destek vermek amacıyla Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenler ve katılımcılar toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı. Etkinlikte hastalık hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, löseminin bulaşığı bir hastalık olmadığı, hastaların maskeleri, etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığı belirtildi. Löseminin her yaşta görülebileceğine dikkat çekilirken, löseminin çaresi olmayan bir hastalık olmadığı, aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85'lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalık olduğu vurgulandı. Aynı okulda öğrenim gören ve 15 yaşındayken "Hodgkin Lenfoma" kanseri teşhisi konulan Aysu Gümüşkan'a da öğrenci arkadaşları tarafından moral ve destek vermek amacıyla başına taç takıldı. Programın sonunda okuldaki tüm öğrenciler ve katılımcılar asker selamı vererek hep birlikte İstiklal Marşı okudu.


Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Okul Müdürü İrfan Karabacak, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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