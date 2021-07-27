Beyşehir'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, Seydişehir'de yakalandı - Son Dakika

Harekete geçen ekipler, yürüttüğü çalışma neticesinde şüpheli Devran P'yi motosiklet ile yakaladı.

Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletin Beyşehir'den çalınarak Seydişehir'e getirildiği ihbarını aldı.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinden motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli Seydişehir 'de gözaltına alındı.

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