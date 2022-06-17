Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için "saygı sürüşü" yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için "saygı sürüşü" yaptı

17.06.2022 18:37
Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için "saygı sürüşü" yaptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet sevdalıları, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü "saygı sürüşü" etkinliğiyle kutladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet sevdalıları, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü "saygı sürüşü" etkinliğiyle kutladı.

Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve yerleşim biriminde başlayıp 34 kilometre boyunca devam eden sürüş etkinliği, Beyşehir ilçe merkezindeki şehir turu sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlandı.

Etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarını İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, daire amirleri ve jandarma teşkilatı mensupları kışlada karşıladı.

Kaymakamı Özdemir, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılan bu etkinlikten dolayı motosiklet sevdalılarına teşekkür ederek, "Çok ince ve nazik bir davranış oldu. Bu teşkilat iç güvenlik birimlerinin en temel iki taşından birisidir ve dimdik ayaktadır. Sizlerin sayesinde ayakta kalıyoruz. Devlet millet el ele vererek ayakta kalmaya da devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhsin Başkaya'ya bir buket çiçek takdim edilerek, günleri kutlandı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da yaralı halde bulunan kukumav tedaviye alındı Sakarya'da yaralı halde bulunan kukumav tedaviye alındı Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı Derebucak ve Beyşehir'de karne heyecanı
Kaynak: AA

Motosiklet, Hisarcık, Beyşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için 'saygı sürüşü' yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için "saygı sürüşü" yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement