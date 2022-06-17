Beyşehir'de motosikletler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü için "saygı sürüşü" yaptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet sevdalıları, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü "saygı sürüşü" etkinliğiyle kutladı.

Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve yerleşim biriminde başlayıp 34 kilometre boyunca devam eden sürüş etkinliği, Beyşehir ilçe merkezindeki şehir turu sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlandı.

Etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarını İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, daire amirleri ve jandarma teşkilatı mensupları kışlada karşıladı.

Kaymakamı Özdemir, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılan bu etkinlikten dolayı motosiklet sevdalılarına teşekkür ederek, "Çok ince ve nazik bir davranış oldu. Bu teşkilat iç güvenlik birimlerinin en temel iki taşından birisidir ve dimdik ayaktadır. Sizlerin sayesinde ayakta kalıyoruz. Devlet millet el ele vererek ayakta kalmaya da devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhsin Başkaya'ya bir buket çiçek takdim edilerek, günleri kutlandı.