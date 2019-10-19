Beyşehir'de Muhtarlar Günü kutlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Anıt meydanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Metli, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kutlanmaya başlayan "Muhtarlar Günü"nün beşincisinin bu yıl kutlandığını söyledi.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Metli, halkın hizmetinde olmaktan onur ve büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Programa, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Boru, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, kurum amirleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.