Beyşehir'de mültecilere soba kurulumu ve kullanma eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de mültecilere soba kurulumu ve kullanma eğitimi - Son Dakika

Beyşehir'de mültecilere soba kurulumu ve kullanma eğitimi

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan mültecilere, yangından korunmaya yönelik soba kurulumu ve soba kullanımı eğitimi verildi.

Beyşehir'de mültecilere soba kurulumu ve kullanma eğitimi, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan mültecilere, yangından korunmaya yönelik soba kurulumu ve soba kullanımı eğitimi verildi.

Beyşehir Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Salonu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğüne bağlı Meram Sosyal Hizmetler Merkezi'nin "Korucuyu ve önleyici sosyal hizmet merkezlerinin desteklenmesi projesi" ekibi ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Konya Çok Yönlü Destek Merkezi tarafından yangın ve yangından korunma eğitimi düzenlendi.

Türk vatandaşlar ile öğrenim çağındaki çocukların da katıldığı eğitimde, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Mehmet Yıldırım tarafından, soba kurulumunun yanısıra soba kullanımı, acil durum mekanizmaları ve müdahale yöntemleri ile yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı.

SGDD Konya Çok Yönlü Destek Merkezi Çalışanı Nagihan Şenyıl, Beyşehir ilçesinde soba kullanımının yoğun olması nedeniyle bu eğitimin verildiğini belirterek, "Eğitimde ayrıca evde meydana gelen küçük kazalara ve korunma yöntemlerine ilişkin olarak da bilgilendirme yapıldı." dedi.

Eğitimin sonunda, katılımcılara soba kovası ve ızgarası hediye edildi.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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