Beyşehir'de nikah işlemlerinde koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem kapsamında dünyaevine girecek olan çiftlerin nikah kıyılması işlemleri için nikah dairesine davetli alınmayacağı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Nikah Memurluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı tedbir maksadıyla nikah kıyma işlemlerinin iki şahitle ve davetli olmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşın tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla nikah işlemlerine ilişkin Belediyemizde düzenlemeye gidildi. Evlenmek için nikah başvurusunda bulunan çiftlerin nikahları sadece iki şahitle, davetli olmaksızın kıyılacaktır. Yapılan bu düzenleme, bakanlığımız tarafından gelecek bir dahaki genelgeye kadar bu şekilde devam edecektir." denildi.