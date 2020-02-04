Beyşehir'de oda üyeleri ve esnaf elektriği indirimli kullanabilecek - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile esnafların başvurması halinde bir yıl boyunca sürecek indirimden istifade edebilecekleri belirtildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile oda arasında üyelerin işyerlerinde kullandıkları elektrik enerjisinin indirimli fiyattan kullanılması için protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Buna göre 01 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında 12 aylık dönem boyunca Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. sözleşme yapan tüketicilere aktif enerji birim fiyatı olarak 0,47 TL/kwh sabit fiyattan elektrik tedarik edecektir. İlgili üyelerimiz, oda kayıt belgesi ile Beyşehir MEPAŞ müşteri hizmetleri merkezine başvuru yapıp, serbest tüketici sözleşmelerini imzalayarak indirimli elektrikten faydalanmaya başlayabileceklerdir." denildi.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da, "5 Şubat 2020 tarihine kadar müracaat eden esnaflarımız Mart ayı itibari ile elektrik indiriminden faydalanmaya başlayacaktır. 28 Şubat tarihi itibariyle başvuruda bulunan esnaflarımız Nisan ayı itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacaklardır." hatırlatmasında bulunuldu.