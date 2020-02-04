Beyşehir'de oda üyeleri ve esnaf elektriği indirimli kullanabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de oda üyeleri ve esnaf elektriği indirimli kullanabilecek - Son Dakika

Beyşehir'de oda üyeleri ve esnaf elektriği indirimli kullanabilecek

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile esnafların başvurması halinde bir yıl boyunca sürecek indirimden istifade edebilecekleri belirtildi.

Beyşehir'de oda üyeleri ve esnaf elektriği indirimli kullanabilecek, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile esnafların başvurması halinde bir yıl boyunca sürecek indirimden istifade edebilecekleri belirtildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile oda arasında üyelerin işyerlerinde kullandıkları elektrik enerjisinin indirimli fiyattan kullanılması için protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Buna göre 01 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında 12 aylık dönem boyunca Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. sözleşme yapan tüketicilere aktif enerji birim fiyatı olarak 0,47 TL/kwh sabit fiyattan elektrik tedarik edecektir. İlgili üyelerimiz, oda kayıt belgesi ile Beyşehir MEPAŞ müşteri hizmetleri merkezine başvuru yapıp, serbest tüketici sözleşmelerini imzalayarak indirimli elektrikten faydalanmaya başlayabileceklerdir." denildi.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da, "5 Şubat 2020 tarihine kadar müracaat eden esnaflarımız Mart ayı itibari ile elektrik indiriminden faydalanmaya başlayacaktır. 28 Şubat tarihi itibariyle başvuruda bulunan esnaflarımız Nisan ayı itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacaklardır." hatırlatmasında bulunuldu.

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Benzin fiyatına gelen 8 kuruşluk zam iptal edildi
MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de oda üyeleri ve esnaf elektriği indirimli kullanabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]