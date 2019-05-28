Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Beyşehir'de öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri okul harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında yardım eli uzattı.

Beyşehir'de öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri okul harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında yardım eli uzattı.

Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, kumbarada biriktirdiği okul harçlıklarından satın aldıkları yardım kolilerini fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. İlkokulun 4 C sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Ramazan ayında örnek bir yardım kampanyasına imza attı. Öğrenciler, 4 yıldır yürütülen söz konusu proje kapsamında yıl boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek sınıf kumbarasının içerisine attı. Ramazan ayına gelindiğinde kumbarada biriken paralarla alışveriş merkezlerine giderek içerisinde muhtelif gıda malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri satın alan öğrenciler, ihtiyacı olan ailelerin evlerine kadar giderek kendi elleriyle teslim etti.

, 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 1. sınıftan itibaren yürüttükleri bu projenin artık geleneksel hale getirildiği belirten sınıf öğretmeni, "Velilerimizin de katkı ve destekleriyle bu yardımlarda 4. yılımıza ulaştık. İhtiyaç sahibi ailelerin hayır dualarını alıp mutlu olduklarına tanıklık yapmak çok güzel bir duygu. Öğrencilerimiz, ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşmanın yardımlaşmanın güzelliğini yaşıyor ve yaşatıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bu kampanyamız tüm öğrencilerimize örnek olur, toplumun her kesiminde yaygınlaşır, dileğimiz, hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:37 Kaynak: İHA
Konya, Beyşehir, Güncel
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