Beyşehir'de öğrenciler yazarlarla buluşuyor - Son Dakika
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Beyşehir'de öğrenciler yazarlarla buluşuyor

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde devam eden "kitap festivali" kapsamında ilçeye gelen yazarlar kitapseverlerle buluşuyor.

Beyşehir'de öğrenciler yazarlarla buluşuyor, System.String[]

Beyşehir ilçesinde devam eden "kitap festivali" kapsamında ilçeye gelen yazarlar kitapseverlerle buluşuyor.

Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festival, çok sayıda yazarı da ilçede yaşayan kitapseverler ve öğrencilerle bir araya getiriyor.

Festivalle katılan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal da birlikte çok sayıda roman ve kitaba imza attıkları araştırmacı yazar Fatih Babaoğlu ile birlikte geldiği Beyşehir'de, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Prof. Dr. Muşmal, okuldaki buluşmadaki "tarihi diziler, romanlar, efsaneler ve gerçekler" konulu söyleşisinin ardından Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde içerikleri hakkında bilgiler verdiği kitaplarını kitapseverler için imzaladı. Ardından kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Kitap festivali 18 Şubat'ta sona erecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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