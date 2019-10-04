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Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp topladı

46 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lise öğrencileri göl kenarındaki parkta temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı.

Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp topladı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lise öğrencileri göl kenarındaki parkta temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı.


Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi 11/C sınıfında öğrenim gören öğrenciler, sınıf öğretmenleri Tayfun Korkmaz'ın öncülüğünde Beyşehir Gölü sahilinde yer alan Vuslat Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.


Ellerine aldıkları çöp torbalarıyla göl kıyısına gelen öğrenciler, etrafa ve sahile gelişi güzel atılan çöp ve atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı. Bununla da yetinmeyen öğrenciler, ellerinde temiz çevreye dair içeriklerin yer aldığı dövizleri taşıyarak farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.


Sınıf öğretmeni Tayfun Korkmaz, yaptığı açıklamada, öğrencileriyle birlikte Beyşehir Gölü kenarında temizlik etkinliği yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu etkinliği düzenlerken insanlardan harika tepkiler aldık, alkışlandık. Niyetimiz, bu muhteşem doğal güzelliğin daha temiz tutulmasına dikkat çekmekti. Bir saatte 7 büyük boy çöp topladık. Bu projede benimle birlikte olan tüm çocuklarımı kutluyor, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cansınız 11/C. Vatandaşlarımızdan da göl kıyılarına ve parklarımıza sigara izmariti de dahil çöp ve atık malzemeleri gelişigüzel atmamalarını önemle istirham ediyoruz. Onlardan da bu hassasiyeti bekliyoruz."ifadelerini kullandı.


Öte yandan, öğrenciler taşıdıkları dövizlerde "Atma şu izmaritini göle, geri alamazsın, gün gelir o pisliğini attığın göle hasret kalırsın, bakamazsın", "Burası Beyşehir, temizlersen güzelleşir", "Temiz çevre, temiz gelecek", "Çevreyi hor gören geleceği zor görür", "Temizlik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir", "Kirletilen çevre, yok edilen insanlıktır", "Çevre bekçi ile değil, akıl ve sevgi ile korunur" yazılı içerikleriyle yürüyüşünü gerçekleştirerek topluma yönelik temiz çevre mesajları verdi. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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