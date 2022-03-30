Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

30.03.2022 14:47
Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik afet bilinci ve sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik afet bilinci ve sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüklerindeki toplantı salonlarında düzenlenen programlarda, öğrencilere afet ve gönüllülük bilinci, israf ve sıfır atık konularında bilgi verildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Bölümü Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğretim üyesi Vildan Koçbeker, konferansta sunum yaptı.

Koçbeker, sunumun ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

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Üniversiteli kızlar ilkokul öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor Üniversiteli kızlar ilkokul öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor

Yurtlar Kurumu, Üniversite, Kredi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı - Son Dakika
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