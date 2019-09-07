Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Beyşehir'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi

3 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı öncesinde ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Beyşehir'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı öncesinde ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde verilen eğitime ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 700'ün üzerinde öğretmen katıldı. Mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ramazan Çakır tarafından görsel sunum eşliğinde verilen eğitimde en çok kazalara sebebiyet verilen hatalara değinildi. Eğitimde ayrıca genel trafik kuralları, sürüş güvenliği, emniyet kemeri, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, trafikte saygı, öğrenci servisleri kontrolü, yaya trafiği, yaya geçidi önceliği ve taşıt kullanma güvenliği gibi konular da anlatıldı. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak
Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı Ahmet Hakan'dan, İmamoğlu yorumu: 'Keşke kayyum atansa' diyordur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]