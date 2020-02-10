Beyşehir'de okul önlerinde tuzlama mesaisi - Son Dakika
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Beyşehir'de okul önlerinde tuzlama mesaisi

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde belediye ekipleri okul önleri ve bahçelerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Beyşehir'de okul önlerinde tuzlama mesaisi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde belediye ekipleri okul önleri ve bahçelerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gece hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi üzerine oluşan buzlanmadan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin olumsuz etkilenmemesi için yeni bir çalışma başlattı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Beyşehir'i etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının oluşturduğu buzlanmaya karşı belediyenin tüm birimleriyle seferber olduğunu ve yollarda bu anlamda yoğun bir tuzlama çalışması gerçekleştirildiğini aktararak, "Bu çalışmalar ilçemizde buzlanma ve don olayları devam ettiği sürece her gün kesintisiz sürecek. Amacımız, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin burnunun kanamamasıdır. Herhangi bir düşme ve kaza tehlikesi yaşanmaması adına bu çalışmaları başlattık. Gecenin soğuk vakitlerinde bu çalışmaları yürüten ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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