Beyşehir'de oryantiring yarışları

Beyşehir ilçesinde düzenlenen oryantiring yarışları düzenlendi.

Beyşehir ilçesinde düzenlenen oryantiring yarışları düzenlendi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen yarışlara 12 okuldan yaklaşık 150 lise ve ortaokul öğrencisi katıldı.

Yarışma öncesi bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rüştü Beğendi, oryantiring sporunun harita yardımı ile yön bulmayı içerdiği, zamana karşı yapılan, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir spor branşı olduğunu belirtti.

Beğendi, bu spor dalının 7'den 77'ye her insanın katılabileceği bir branş olduğunu da vurgularken, "Doğayla iç içe haritanızı açıp, pusulanızın yönüne bakarak hedef noktalara doğru ulaşmaya çalıştığınız, hem fiziksel hem de zihinsel gelişime büyük katkı sağladığı gibi çocukları da sosyal yönden de geliştiren bir spor dalıdır. Beyşehir ise oryantiring sporu için çok uygun arazilere sahip. İlçemizde bu sporu geliştirmek için çalışmaları artırmayı ve bu tür organizasyonları daha da geniş bir hale getirmeyi hedefliyoruz. İşte bugünkü yarışlar da bunun bir adımı olarak görülebilir." diye konuştu.

Yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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