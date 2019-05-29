Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de oryantiring yarışları
Son Dakika Güncel Haber

Beyşehir'de oryantiring yarışları

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde düzenlenen oryantiring yarışları düzenlendi.

Beyşehir'de oryantiring yarışları, System.String[]
Beyşehir ilçesinde düzenlenen oryantiring yarışları düzenlendi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen yarışlara 12 okuldan yaklaşık 150 lise ve ortaokul öğrencisi katıldı.
Yarışma öncesi bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rüştü Beğendi, oryantiring sporunun harita yardımı ile yön bulmayı içerdiği, zamana karşı yapılan, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir spor branşı olduğunu belirtti.
Beğendi, bu spor dalının 7'den 77'ye her insanın katılabileceği bir branş olduğunu da vurgularken, "Doğayla iç içe haritanızı açıp, pusulanızın yönüne bakarak hedef noktalara doğru ulaşmaya çalıştığınız, hem fiziksel hem de zihinsel gelişime büyük katkı sağladığı gibi çocukları da sosyal yönden de geliştiren bir spor dalıdır. Beyşehir ise oryantiring sporu için çok uygun arazilere sahip. İlçemizde bu sporu geliştirmek için çalışmaları artırmayı ve bu tür organizasyonları daha da geniş bir hale getirmeyi hedefliyoruz. İşte bugünkü yarışlar da bunun bir adımı olarak görülebilir." diye konuştu.
Yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:03 Kaynak: AA
Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu Dilovası Belediyesi, öğrencilere ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de oryantiring yarışları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]