Beyşehir'de otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile araçta bulunan Necla İ, yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Kazada otomobilin motor kısmı da araçtan koparak metrelerce öteye savruldu.

Eşref Oğuz A. idaresindeki 32 AJ 021 plakalı otomobil, Isparta yönüne seyir halinde iken Beyşehir ilçesine 30 kilometre mesafede Yunuslar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan çıkıp taklalar atmaya başlayan otomobil, yerleşim merkezine girerek bir ağacın yanı başında durabildi.

Alınan bilgiye göre, kaza Konya- Isparta kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?

Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı

El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar

Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok