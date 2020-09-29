Beyşehir'de otomobil, kargo aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille kargo aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Beyşehir- Akseki Karayolunun 6.kilometresinde meydana geldi.
Hasan Bülbül (82) idaresindeki 42 S 7228 plakalı otomobil, Beyşehir yönüne seyir halinde iken, kontrolden çıkarak karşı şerite geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 34 VEZ 33 plakalı kargo minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bülbül, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:33 - Kaynak: AA
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