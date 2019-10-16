Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

46 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi sınırlarındaki orman yolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 42 H 7422 plakalı otomobil, orman yolundan Karadiken Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile açılan kapıdan düşerek aracın altında kalan eşi H.S., yaralandı. Otomobilin altında sıkışan H.S. adrese sevk edilen jandarma, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve eşi adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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