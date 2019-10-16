Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

47 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, menfeze düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, menfeze düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. idaresindeki 42 H 7422 plakalı otomobil, orman yolundan Karadiken Mahallesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü.

Ahmet S'nin yaralandığı kazada, sürücünün eşi Hediye S, açılan kapıdan düşerek araca sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Hediye S'yi kurtardı.

Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 19:07:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]