Beyşehir'de otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Beyşehir'de otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

13.11.2020 11:25
Beyşehir'de otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf K. idaresindeki 42 H 0831 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı.

Refüjdeki ağacı çarpıp devirdikten sonra durabilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni Mahalle, Beyşehir, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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