Beyşehir'de otomobil uçurumdan kayalıklara düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Beyşehir'de otomobil uçurumdan kayalıklara düştü: 1 yaralı

12.10.2020 09:09
Beyşehir'de otomobil uçurumdan kayalıklara düştü: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında uçurumdan kayalıkların üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında uçurumdan kayalıkların üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Seyfettin Kumru (54) idaresindeki 06 GE 3044 plakalı otomobil, Kurucuova Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten suları çekilen göl kıyısında kaya ve taşların bulunduğu alana düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Kurucuova, Otomobil, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de otomobil uçurumdan kayalıklara düştü: 1 yaralı - Son Dakika

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