Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında uçurumdan kayalıkların üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Seyfettin Kumru (54) idaresindeki 06 GE 3044 plakalı otomobil, Kurucuova Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten suları çekilen göl kıyısında kaya ve taşların bulunduğu alana düştü.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de otomobil uçurumdan kayalıklara düştü: 1 yaralı - Son Dakika