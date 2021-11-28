Beyşehir'de otomobilin menfeze devrilmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Menfeze düşen otomobildeki sürücü Esma K. ile Ayçanur Ç. yaralandı.

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