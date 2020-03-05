Beyşehir'de park ve bahçeler ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika

Beyşehir ilçesi, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, ilkbahar dönemine hazırlanan ilçede park ve yeşil alanlarda belediyenin ilgili birimleri tarafından yürütülen çalışmaların hız kazandığını bildirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin mesire ve piknik alanları, park ve yeşil alanlar ile kavşak ve refüjlerde bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte bitki bakım ve çevre düzenleme ile temizlik faaliyetlerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdığını belirtti.

Yeşil alanların daha zengin olduğu, insanların daha rahat nefes aldığı bir şehir oluşturmak için çaba gösterdiklerini aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Mevsim itibarıyla ekiplerimiz bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, ağaç budama ve bitkilerin mevsim bakımı, peyzaj düzenlemeleri, gerekli alanlara ağaç dikimi, yeşil alanların iyileştirilmesi, budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması ve gübreleme gibi çalışmalar da yürütülüyor. Ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki pek çok nokta gül ve çeşitli çiçeklerle süslendi. Ayrıca, yollarımıza ve orta refüjlerimize de çiçek dikim çalışmaları yaptık. Parklar, yollar ve orta refüjlerde yapılan bu çalışmaların mevsim dönüşlerinde bakımlarını ihmal etmedik. Yaptığımız işleri takip ederek sürekliliğini sağladık. Bahar mevsimine girişe hazırlandığımız bugünlerde ise gül budama çalışmalarına hız vererek, ilçemize gelen misafirlerimizi ve halkımızı çiçek gibi Beyşehir'le karşılamayı hedefliyoruz."