Beyşehir'de park ve bahçeler ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de park ve bahçeler ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika

Beyşehir'de park ve bahçeler ilkbahara hazırlanıyor

6 saat önce

Beyşehir ilçesi, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.

Beyşehir'de park ve bahçeler ilkbahara hazırlanıyor, System.String[]

Beyşehir ilçesi, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, ilkbahar dönemine hazırlanan ilçede park ve yeşil alanlarda belediyenin ilgili birimleri tarafından yürütülen çalışmaların hız kazandığını bildirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin mesire ve piknik alanları, park ve yeşil alanlar ile kavşak ve refüjlerde bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte bitki bakım ve çevre düzenleme ile temizlik faaliyetlerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdığını belirtti.

Yeşil alanların daha zengin olduğu, insanların daha rahat nefes aldığı bir şehir oluşturmak için çaba gösterdiklerini aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Mevsim itibarıyla ekiplerimiz bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, ağaç budama ve bitkilerin mevsim bakımı, peyzaj düzenlemeleri, gerekli alanlara ağaç dikimi, yeşil alanların iyileştirilmesi, budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması ve gübreleme gibi çalışmalar da yürütülüyor. Ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki pek çok nokta gül ve çeşitli çiçeklerle süslendi. Ayrıca, yollarımıza ve orta refüjlerimize de çiçek dikim çalışmaları yaptık. Parklar, yollar ve orta refüjlerde yapılan bu çalışmaların mevsim dönüşlerinde bakımlarını ihmal etmedik. Yaptığımız işleri takip ederek sürekliliğini sağladık. Bahar mevsimine girişe hazırlandığımız bugünlerde ise gül budama çalışmalarına hız vererek, ilçemize gelen misafirlerimizi ve halkımızı çiçek gibi Beyşehir'le karşılamayı hedefliyoruz."

Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek
Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de park ve bahçeler ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]