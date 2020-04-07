Beyşehir'de polis tedbirlere uymayanlara ceza yağdırdı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri korona virüse karşı yürütülen tedbirlere uymayanlara ceza yağdırdı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde İçişleri Bakanlığı'nın uygulama koyduğu genelgeler doğrultusunda hareket etmeyen ve sokağa çıkmasına yasak getirilmesine rağmen buna riayet etmeyenlere karşı kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, ayrıca aynı genelge çerçevesinde kurallara uymadığı tespit edilen işyeri sahiplerine de cezai işlem uyguluyor. Salgının başladığından bu yana kadar polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 1593 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uymadığı belirlenen kişi ve işyerlerine 800 lira ile 3 bin 150 lira arasında değişen idari para cezaları uygulandı.



Bu çerçevede 65 yaş üstü kişilerin de aralarında olduğu 12 kişiye 20 bin 600 lira, 5 işyerine ise 4 bin 600 lira olmak üzere toplamda 25 bin 600 liralık idari para cezası kesildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin son genelgesi çerçevesinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 20 yaş altı kişilerin takip ve kontrolüne yönelik denetimlerin de devam ettiği kaydedildi. - KONYA