Beyşehir'de rüzgardan uçan çatı, başka bir iş yerinin çatısına düştü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına, Sanayi Sitesi'nde bir av tüfeği imalathanesinin çatısını yerinden söktü.

Rüzgarın şiddetiyle havalanan profil çatı, 2 blok ilerideki bir iş yerinin çatısına düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatıdan savrulan parçalar, park halinde duran bazı araçlar ile enerji nakil hatlarının zarar görmesine yol açtı.

Uçan çatı, adrese gelen iki vinç tarafından kaldırılarak yere indirildi.

Sanayi Sitesi'nde çalışan Abdurrahman Kırbaş, rüzgarın çok şiddetli olduğunu ifade ederek, "50 metre uzaklıktaki silah imalathanesinin çatısı bizim dükkanın üzerine düştü. Yaklaşık 4,5-5 ton ağırlığında. İki tane de arabaya zarar vermiş kopan parçaları. Zarar var ama Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi, kimsenin burnu kanamadı. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.