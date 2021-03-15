Beyşehir'de sağlık çalışanlarına belediyeden çiçek - Son Dakika

Beyşehir'de sağlık çalışanlarına belediyeden çiçek

Beyşehir ilçesinde, hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışanlara Belediye görevlileri tarafından çiçek verildi.

Beyşehir ilçesinde, hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışanlara Belediye görevlileri tarafından çiçek verildi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın direktifleri doğrultusunda Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde ilçede bulunan devlet hastanesi ve sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, görevliler tarafından sırasıyla Beyşehir Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 acil sağlık istasyonu ile nöbetçi eczanede görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edildi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın tebrik mesajını ileten Belediye görevlileri, sağlık çalışanlarına çiçek verdi.

Son Dakika

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu