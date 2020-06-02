Beyşehir'de sahildeki park ve piknik alanları yeni normalleşmeye hazır - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü kıyısı bulunan Konya'nın önemli mesire yerlerinden Beyşehir ilçesinde, sahildeki park, yeşil alan ve piknik yerlerinin yeni normalleşme sürecine hazır hale getirildiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle yasaklanan sahil, park ve mesire alanlarının 1 Haziran'dan itibaren yeniden vatandaşların kullanımına başlandığını hatırlatarak, belirtilen alanların halkın kullanımına hazırlamak için Beyşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin yürüttüğü çalışmalarla adeta seferber olduğunu belirtti.

Özellikle Beyşehir Gölü kıyısındaki yoğunluğu fazla olan parkları yeni sürece hazırlamak için alanlarda çevre düzenlemesi, peyzaj ve temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti.

"Ekiplerimiz parklardaki kameriye ve banklar da dahil olmak üzere bakım ve onarımlarını yaparak yeni sürece hazır hale getirdi. Bunun yanısıra alanlarda çim ekimi, biçme çalışmalarının yanısıra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri kendi üretimimiz olan gül fidanı ve lavanta dikimleri yaparak daha estetik bir görüntü oluşmasına katkı sağladı. Bu anlamda diyoruz ki; Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı olan ilçemizdeki gözde sahil ve bu kesimdeki park ve yeşil alanlar, piknik yerleri hem Beyşehirli hem de ilçe dışından ve Konya il merkezinden gelecek vatandaşlarımızın hizmetine hazırdır. Tüm hemşerilerimizin bu yeni dönemde nefes alacağı, bol bol oksijen depolayacağı, huzur bulacağı, eski günlerde olduğu gibi gezip eğlenebileceği alanların hazırlıklarını tamamladık. Mevla'nın bu güzellikleri bahşettiği dağlarımızı, gölümüzü, ormanlarımızı, tarihi yerlerimizi ve tüm bu mekanlarımızı hep birlikte gezmeye, görmeye bu anlamda yöremizde buluşmaya herkesi davet ediyorum. Bu yeni süreçte korucuyu maskelerimizi takarak, sosyal mesafeye de uyarak, tedbirleri elden bırakmayarak güzellikleri inşallah hep beraber yaşayalım diyoruz."