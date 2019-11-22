Beyşehir'de sakar kuşu avcısına 13 bin 526 lira ceza kesildi

Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında avlanması yasak olan sakar mekeleri kuşu avladığı iddia edilen kişiye 13 bin 526 liralık idari para ve tazminat cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi Beyşehir Şefliği ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, yasak olduğu halde sakar meke avı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Göl kıyısına gelen ekipler, 18 tane sakar meke kuşu avlandığını tesbit etti. Ekipler, ölü ele geçirilen kuşlara el koydu.

Sakar mekeleri avladığı ileri sürülen kişiye ise kara avcılığı kanununun ilgili maddesi gereğince 4 bin 616 liralık idari para, 8 bin 910 liralık da tazminat bedeli olmak üzere toplamda 13 bin 526 liralık cezai işlem uygulandı.