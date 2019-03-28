Beyşehir'de Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verildi

Yerel seçimlerinde Beyşehir
ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde görev alacak sandık kurulu başkan ve memurlarına eğitim verildi. Beyşehir Belediyesi
Kültür ve Yaşam Merkezi'nde, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından hazırlanan sandık kurulu eğitim filmi izlendi. Ardından verilen eğitimde, ilçeye görev yapacak olan sandık kurulu başkan ve memur üyelerine görevleri esnasında uymaları gereken kurallar ve yetkileri hakkında bilgiler verildi.
Beyşehir İlçe Seçim Müdürü Ali Tekedere, eğitimde oy kullanım kabini ile yeni şeffaf oy sandığı, kullanılacak malzemeler ve evraklar hakkında bilgi verirken, engelli vatandaşlar dahil her ne olursa olsun oy kullanım kabini dışında oy kullanmanın yasak olduğunu belirtti.
31 Mart'taki seçimde seçmenlerin oy pusulalarını tek zarfın içerisine koyacağı hatırlatmasında da bulunan Tekedere, "Daha önceden her oy pusulasının rengine göre ayrı zarflar vardı. Bu seçimde tek zarf tek sandık sistemi uygulanacak. Tek zayfa 4 oy pusulası konulacak. Tüm oy pusulaları tek zarf içerisinde tek sandığa atılacak." dedi.
Tekedere, vatandaşların oy kullanmaya TC kimlik numarası yazılı kimlik ve seçmen bilgi kağıdıyla gitmesi gerektiğini de dikkat çekerek, oy kullanım esnasında YSK tarafından belirlenen kurallara uyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.