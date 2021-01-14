Beyşehir'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu, sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu, sürücüsü yaralandı.
Kaza, Beyşehir- Isparta kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi.
Mustafa Eylikler (64) idaresindeki 06 ALC 45 plakalı kamyonet, Beyşehir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücü, durumunun ağır olması üzerine Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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