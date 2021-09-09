Beyşehir'de Şehitler ve Gaziler Parkı ile Şehit Baba ve Oğul Anıtı açıldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Şehitler ve Gaziler Parkı ile Şehit Baba ve Oğul Anıtı'nın açılışları gerçekleştirildi.

Çetmili Kara Ali Çavuş destanının simgesi olan şehit baba ve oğul anıtının Kütahya Dumlupınar Şehitliğinde yer alan bir benzeri, yapımı tamamlandıktan sonra doğduğu topraklar olan Akçabelen (Çetmi) Mahallesi'nde hayata geçirilen Şehitler ve Gaziler Parkı'nda açıldı. Açılışa katılan Şehit Kara Ali Çavuş'un Akçabelen Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve torunları adına konuşan Yüksel Ünüvar, 100 yıl önce doğduğu topraklardan vatan savunması için ayrılarak şehit düşen, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destanın kahramanlarının torunları olmaktan onur ve gurur duyduklarını anlatarak, emeği geçen, katkı ve destek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Mehmet Gümüşkan da artık hayatta olmayan Şehit Mehmet Onbaşı'nın yeğeninin derneği ziyaret ettiğinde kendisinden isteğinin, "Mehmet, bunun vebali senin üstüne, köye anıtımızı diktir" sözü olduğunu hatırlatarak, "Rahmetli vefat ettikten sonra benim de üzerime yük oldu, bu anıtın yapılmasında emeği geçen aile büyükleri ve belediye başkanımızın katkılarıyla Mehmet amcamızın isteği yerine gelmiş oldu. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, konuşmasında, "Duygulanmamak, insanın içinin titrememesi mümkün değil" şeklinde konuşarak, "Biz Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı'yı hangi cümlelerle, hangi mısralarla anlatsak yetemeyiz" diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Kara Ali Çavuş'un 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda katıldığı cephelere anlatırken, yazdıkları destanın hikayesini aktardı, "Şehit Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmet ile tüm şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükran borçluyuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sonrası şehit baba ve oğul anıtının açılışı üzerindeki Türk bayrağının kaldırılmasıyla birlikte yapıldı.

Anıtın üzerinden kaldırılan Türk bayrağı ise saklanarak nesilden nesile aktarılmak üzere Kara Ali Çavuş'ın torunlarından aile büyüğü Durmuş Gökoğlu'na teslim edildi. - KONYA